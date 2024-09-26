Garibabadi: Güvenlik Konseyi bazı daimi üyelerin elinde bir araç haline geldi

Garibabadi, Çarşamba günü yerel saatle Güvenlik Konseyi'nde "Barış için liderlik, güvenli bir gelecek için BM Tüzüğü'ne saygıda birleşmek " konulu üst düzey bakanlar toplantısında Güvenlik Konseyi'nin performansını ve Siyonist rejimin suçlarını güçlü bir şekilde eleştirerek, uluslararası toplumdan derhal harekete geçmesini istedi.

Dünyadaki kritik duruma ve bazı bölgelerde çatışmaların arttığına değinen Garibabadi, "Uluslararası hukuk ve bir zamanlar uluslararası ilişkilerin temeli olan BM Tüzüğü'ndeki ilkeler, günümüzde endişe verici bir şekilde ihmal ediliyorlar. Uluslararası hukukun, özellikle de uluslararası insani hukukun ağır ihlallerinde cezasızlık bir norm haline geliyor." ifadesine vurgu yaptı.