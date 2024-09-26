Siyonist medya: Lübnan'la ateşkes birkaç saat içinde duyrulacak

Siyonist gazete "İsrail Hayum", bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde önümüzdeki birkaç saat içinde Lübnan'da ateşkes ilan edileceğini duyurdu.

Gazete bu haberinde " Lübnan ile ateşkes anlaşması

önümüzdeki birkaç saat içinde hayata geçirilecek ve yoğun "perde arkası" diplomasi neticesinde iki taraf arasında neredeyse tam bir anlaşmaya varıldı." satırlarına yer verdi.

Adını açıklamadan üst düzey bir Amerikalı yetkiliden alıntı yapılan haberde "Ateşkes, Mavi Hat (Lübnan, işgal altındaki Filistin ve işgal altındaki Golan Tepeleri arasındaki sınır hattı) boyunca 21 gün süreyle devam edecek ve bu süre zarfında iki taraf, çatışmaya

olası bir çözüm bulmak için müzakere edecekler." ifadesine yer verdi.

Bu Amerikalı yetkili, ateşkes teklifinin sadece işgal

altındaki Filistin'in Lübnan ile olan kuzey sınırlarıyla ilgili olduğunu ve Gazze'yi kapsamadığını, ancak yine de Lübnan'la çatışmanın sona ermesinin Gazze'deki çözüm konusunda ilerleme sağlanması için zemin hazırladığını söyledi.