Erakçi: Güvenlik Konseyi İsrail'in saldırganlığına kesin bir yanıt versin

BM Güvenlik Konseyi toplantısına ilk kez Dışişleri Bakanı olarak katılan Seyyid Abbas Erakçi, bu konseyden acil ve kararlı bir şekilde karşılık vermesini istediklerini ifade etti.

Erakçi konuşmasında "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda hukuki sorumluluğu bulunan BM Güvenlik Konseyi, bu sorumluluğunu yerine getirmelidir."diyerek "Eğer bu gerçekleşmezse bölge topyekun bir çatışmanın içine sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. İsrail rejimine destek vererek onu güçlendirenlerin, başta ABD ve İngiltere olmak üzere, çok geç olmadan harekete geçme konusunda hukuki ve ahlaki bir sorumluluğu bulunmaktadır." vurgusunda bulundu.

Dışişleri bakanı sözlerinin devamında "İşgalci apartheid rejiminin suçları ve soykırımı cezasız kalmamalı. Çünkü bu dokunulmazlık, rejimi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım örneklerini sürdürme konusunda cesaretlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Erakçi ayrıca dünyanın bu gelişmeleri izlediğine işaretle "tarih bu konseyi bugün yaptığı veya yapmadığı şeylerle yargılayacak." ifadesine dikkat çekti.

Dışişleri bakanı ayrıca "Siyonist rejimin Lübnan'daki saldırganlığı bölgedeki genel durumdan ayrı tutulamaz. Bu terör rejimi için uluslararası insani hukukun ve insan onuru ilkesinin hiçbir anlamı yoktur. Ne yazık ki ABD ve İngiltere'nin İsrail rejimine kayıtsız şartsız desteği onlara her türlü kötü davranışta bulunmaya izin vermiştir. Gazze'de ateşkes sağlanmadan bölgede barışın garantisi olmayacak. Uluslararası toplum sessiz kalamaz."ifadesinin altını çizdi.