Pezeşkiyan: 14. Hükümet batıdan doğuya dünyayla siyasi ve ekonomik diplomasi arayışında

Perşembe günü Dr. Pezeşkiyan sosyal medyadaki sayfasında bir mesaj paylaşarak "Ben ve Dışişleri Bakanı New York'ta bölge ve dünya ülkeleri yetkilileriyle görüşürken aynı zamanda Özbekistan'da da Ekonomi Bakanı'nın Asya ülkeleriyle görüşmeleri sürüyor." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı mesajının devamında "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı ise Pakistan ve Ermenistan'a gidecek, bu seferlerin insanların hayatında bir açılıma neden olacağını temenni ediyoruz." diyerek "Batı'dan Doğu'ya, New York'tan Semerkant'a kadar 14. Hükümet'in dünyayla siyasi ve ekonomik diplomasi arayışında ve vaad edilen milli çıkarlar temelinde Doğu ve Batı ile etkileşim içinde olacağız." vurgusunda bulundu.