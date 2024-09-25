25 Eyl 2024 11:13
Journalist ID: 5446
News ID: 85607191
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist General: Savaşın devamı İsrail'in çöküşü anlamına gelir Hamas'ın değil

25 Eyl 2024 11:13
News ID: 85607191
Siyonist General: Savaşın devamı İsrail'in çöküşü anlamına gelir Hamas'ın değil

Tahran, İRNA - Üst düzey bir Siyonist general, bu rejimin savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve Hamas'ı yenmenin ya da yok etmenin mümkün olmadığını itiraf ederek, savaşın devamının İsrail için varoluşsal bir tehdit olduğunu, Hamas için olmadığını ve ordunun yıpranmasıyla İsrail'in çöküşüne yol açacağını vurguladı.

İşgalci rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaşı sürdürme çabaları ve Gazze Şeridi'ndeki Siyonist esirlerin ölümüne yol açan müzakerelerdeki yeni şartlar sunması nedeniyle gelen eleştiriler ve saldırılar devam ederken, emekli Siyonist ordu generali ve bu rejimin asker şikayetlerini incelemekten sorumlu eski yetkilisi İshak Brik, İsrail'in Haaretz gazetesinde yazdığı bir makalede Netanyahu ve kabinesinin bu başarısız savaşı sürdürme ısrarının ve ateşkesin yenilgi ve teslimiyet anlamına geldiğine dair inançlarının İsrail için varoluşsal bir tehlike olduğunu, Hamas için olmadığını belirtti.

İshak Brik "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesinin Hamas'ı güçlendireceği ve 7 Ekim saldırısından daha büyük kayıplarla sonuçlanacak başka bir saldırıya yol açacağı iddiası, Gazze Şeridi'ndeki olayların yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır." vurgusunda bulundu.

Brik, savaşın devam etmesinin şu anda zaten birçok zorlukla boğuşan ve zayıflamış olan İsrail ordusunu daha da zayıflatacağını ve her gün askerlerin ölüp yaralandığına dikkat çekti. Öte yandan Hamas'ın, saflarını Filistinli gençlerle çoktan doldurduğunu belirtti.

Siyonist general şu gerçeği de vurguladı: İsrail'in askeri baskıyla Hamas'ı yok etme ve tüm esirleri kurtarma gibi savaş hedefleri gerçekleşmedi ve bu belirsiz hedeflerle savaş aynı hızla devam ederse, yalnızca Hamas'ı yok edememekle kalmayacağız, aynı zamanda biz kendimiz dağılacağız.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .