Hizbullah, Mossad'ın karargahını "Kadir 1" balistik füzesiyle vurdu + video

Hizbullah, yaptığı açıklamada "Lübnan'ı ve halkını savunma doğrultusunda, direniş güçleri bugün sabah yerel saatle 06:30'da Tel Aviv'in banliyösündeki Mossad komuta merkezini "Kadir 1" balistik füzesiyle hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hedef alınan yerin, Hizbullah komutanlarının suikastlarından sorumlu olan ve iletişim cihazları, telsizler ve çağrı cihazlarını sabote eden bir merkez olduğu ifade edildi.

Bu saldırı, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'dan Tel Aviv'i hedef alan ilk füze saldırısı olarak kaydedildi.