25 Eyl 2024 10:21
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Hizbullah, Mossad'ın karargahını "Kadir 1" balistik füzesiyle vurdu + video

25 Eyl 2024 10:21
News ID: 85607065
Hizbullah, Mossad'ın karargahını "Kadir 1" balistik füzesiyle vurdu + video

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah'ı, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a ait karargahı "Kadir 1" balistik füzesiyle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açıklamada  "Lübnan'ı ve halkını savunma doğrultusunda, direniş güçleri bugün sabah yerel saatle 06:30'da Tel Aviv'in banliyösündeki Mossad komuta merkezini "Kadir 1" balistik füzesiyle hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hedef alınan yerin, Hizbullah komutanlarının suikastlarından sorumlu olan ve iletişim cihazları, telsizler ve çağrı cihazlarını sabote eden bir merkez olduğu ifade edildi.

Bu saldırı, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'dan Tel Aviv'i hedef alan ilk füze saldırısı olarak kaydedildi.

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