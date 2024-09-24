Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabında BM Genel Sekreteri ile New York'ta yaptığı görüşmeye değinerek "BM Genel Sekreteri ile görüşmemde, Birleşmiş Milletler'in işgalci rejimin suçlarına karşı eylemsizliğinin anlamsız ve anlaşılmaz olduğunu söyledim. Çatışmanın tüm Ortadoğu'ya yayılmasından duyduğum derin endişeyi dile getirdim ve Gazze'de 200 BM görevlisinin Siyonistler tarafından öldürüldüğünü öğrendim. Başta Batılı ülkeler olmak üzere dünyanın Gazze'de 41 bin masum insanın ölümü karşısında sessiz kalması anlaşılır bir konu değil. İslam dünyası, Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüştürülmesine izin vermeyecektir." ifadelerini paylaştı.
Pezeşkiyan: Dünyanın, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlara karşı sessizliği akıl almaz bir durum
24 Eyl 2024 18:04
News ID: 85606538
Tahran,İRNA- İran Cumhurbaşkanı dünyanın, özellikle de Batılı ülkelerin, Gazze'de 41 bin masum insanın ölümü karşısında sessiz kalmasının akıl almaz bir konu olduğuna dikkat çekerek "İslam dünyası, Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüştürülmesine izin vermeyecektir." vurgusunda bulundu.
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