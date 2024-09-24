24 Eyl 2024 18:00
Journalist ID: 5630
News ID: 85606535
T T
0 Persons

Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları sürüyor

24 Eyl 2024 18:00
News ID: 85606535
Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları sürüyor

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarının devam ettiğini ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde füze isabeti sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarının devamında onlarca füzeyle kuzey bölgenin ana depoları olan "Nimra" üssünü hedef aldı.

Hizbullah Hareketi yayınladığı bildiride "Dirençli  Filistin milletini ve onun kahramanca ve onurlu direnişini desteklemek ve  Lübnan ve milletini savunmak amacıyla İslami direniş mücahitleri bugün kuzey bölgesine ait  Nimra'daki onlarca füzenin bulunduğu  ana depoları hedef aldı." ifadesine yer verdi.

Siyonist rejimin medyası da işgal altındaki Golan'ın güneyinde yer alan Ketserin'de alarm sirenlerinin duyulduğunu bildirdi.

Bu habere göre, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Roş Bina ve Safad'da da onlarca patlama meydana gelirken, büyük patlamaların sesi duyuluyor. Ayrıca Celil bölgesi de füzelerle hedef alınmaya devam ediliyor.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .