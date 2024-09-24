Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıları sürüyor

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarının devamında onlarca füzeyle kuzey bölgenin ana depoları olan "Nimra" üssünü hedef aldı.

Hizbullah Hareketi yayınladığı bildiride "Dirençli Filistin milletini ve onun kahramanca ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan ve milletini savunmak amacıyla İslami direniş mücahitleri bugün kuzey bölgesine ait Nimra'daki onlarca füzenin bulunduğu ana depoları hedef aldı." ifadesine yer verdi.

Siyonist rejimin medyası da işgal altındaki Golan'ın güneyinde yer alan Ketserin'de alarm sirenlerinin duyulduğunu bildirdi.

Bu habere göre, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Roş Bina ve Safad'da da onlarca patlama meydana gelirken, büyük patlamaların sesi duyuluyor. Ayrıca Celil bölgesi de füzelerle hedef alınmaya devam ediliyor.