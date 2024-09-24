Zarif: İran'ın Şehit Haniye suikastının intikamını alma hakkı var

Zarif bu söyleşide "Kendi vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Biz savaş aramıyoruz ama kendimizi savunacağız." ifadesine dikkat çekti.

Zarif ayrıca Siyonist rejimin, Hamas hareketinin siyasi bürosunun eski başkanı şehit İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'daki sınır ötesi terör eylemine ve İranlı yetkililerin "ağır cezalandırma" vaadiyle gündeme gelen açıklamalarına işaretle "İran, bu eylem sırasında "egemenliğin bariz ihlali" olarak adlandırdığı duruma istediği zaman misilleme yapma hakkına sahiptir." dedi.

Zarif "Suikastın ardından uluslararası toplum Gazze'deki savaşı sona erdirmek için itidal göstermemizi istedi ancak ateşkes anlaşması vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi." vurgusunda bulundu.

NBC yaklaşık 2 yıldır durdurulan "Joe Biden" yönetimindeki nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik müzakerelerin geçmişine değinenerek, Zarif'in İran dışişleri bakanı olarak 2015 yılında ana anlaşmaya varılmasındaki rolüne de dikkat çekerek onun ABD'nin sadece kendisini suçlayabileceğini, çünkü "Donald Trump" yönetimindeki nükleer anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğunu söylediğini yazdı.