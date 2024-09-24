24 Eyl 2024 17:56
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News ID: 85606530
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Zarif: İran'ın Şehit Haniye suikastının intikamını alma hakkı var

24 Eyl 2024 17:56
News ID: 85606530
Zarif: İran'ın Şehit Haniye suikastının intikamını alma hakkı var

Tahran, İRNA- BM Genel Kurulu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle New York'a giden İran Cumhurbaşkanı'nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, NBC News'e verdiği demecinde İran'ın, Hükümet Gazze'deki savaşı sona erdirmek için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır.

Zarif bu söyleşide "Kendi vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Biz savaş aramıyoruz ama kendimizi savunacağız." ifadesine dikkat çekti.

Zarif ayrıca Siyonist rejimin, Hamas hareketinin siyasi bürosunun eski başkanı şehit İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'daki sınır ötesi terör eylemine ve İranlı yetkililerin "ağır cezalandırma" vaadiyle gündeme gelen açıklamalarına işaretle "İran, bu eylem sırasında "egemenliğin bariz ihlali" olarak adlandırdığı duruma istediği zaman misilleme yapma hakkına sahiptir." dedi.

Zarif "Suikastın ardından uluslararası toplum Gazze'deki savaşı sona erdirmek için itidal göstermemizi istedi ancak ateşkes anlaşması vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi." vurgusunda bulundu.

NBC yaklaşık 2 yıldır durdurulan "Joe Biden" yönetimindeki nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik müzakerelerin geçmişine değinenerek, Zarif'in İran dışişleri bakanı olarak 2015 yılında ana anlaşmaya varılmasındaki rolüne de dikkat çekerek onun ABD'nin sadece kendisini suçlayabileceğini, çünkü "Donald Trump" yönetimindeki nükleer anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğunu söylediğini yazdı.

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