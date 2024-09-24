Garibabadi: Dünya Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar karşısında sessiz kalamaz

Dün akşam Bağlantısızlar Hareketi dışişleri bakanları toplantısında konuşan Garibabadi, İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarına ve bu rejimin saldırganlığının Batı Şeria'ya doğru yayılmasına işaretle "Bu rejimin işlediği vahşi suçlar, insan haklarının ve uluslararası insani hukukun ihlali, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik ve Filistin halkına karşı soykırım içeren sistematik ve kasıtlı bir kampanyayı içermektedir."ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "İsrail rejiminin sınırsız dokunulmazlığının işgal altındaki topraklarda daha büyük bir insanlık felaketine yol açabilecek bir tehdit" olduğunu vurgulayarak "Uluslararası toplumun herhangi bir pasif davranma anı, masum Filistinli sivillerin katledilmesinin devam etmesi anlamına geliyor. Dünya bu suçlara sessiz kalamaz. Hızlı ve kararlı eylem sadece beklenen bir şey değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. " diye ekledi.