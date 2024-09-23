İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı: Hiçbir işgalci ülke İran ile başa çıkma gücüne sahip değildir

Tuğamiral Heneryan Mejered, Pazartesi günü Buşehr'de düzenlenen Kutsal Savunma sergisinde gazetecilere verdiği demeçte, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeni ve gelişmiş askeri ve savunma teçhizatıyla donatılmasının, bu kuvvetin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki sınırları koruma konusundaki gücünü artırdığını belirtti.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin tam güç ve hazırlık içinde Basra Körfezi üzerinde tam bir hakimiyete sahip olduğunu vurgulayan Heneryan Mejered, Kutsal Savunma dönemi deneyimleri ve savunma sanayisinin gelişimi sayesinde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün sürekli arttığını hatırlattı.

Mejered ayrıca, İran'ın bugünkü güvenliğinin, şehitlerin ve savaşçıların 8 yıllık Kutsal Savunma'daki temiz kanlarına borçlu olduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık gücünün arttığının da altını çizerek İran'ın onur, güç ve yetkinliğinin, 8 yıllık Kutsal Savunma sırasında savaşçıların cesaret ve fedakarlıklarına borçlu olduğunu belirten Mejered, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeteneklerinin her geçen gün daha da arttığını sözlerine ekledi.

Komutan son olarak, Basra Körfezi'ndeki güvenliğin sürdürülebilir olduğunu ve her türlü düzensizlik ve güvensizlikle kararlılıkla mücadele edileceğini de vurguladı.