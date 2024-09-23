Rızai: Bazı meslektaşlarımızın İran'ın Lübnan ve Hizbullah'ın bazı teçhizatlarına müdahalesi hakkındaki görüşleri şahsi düşünceleridir

İbrahim Rızai bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgedeki konular ve Siyonistlerin Lübnan'daki terör saldırısı ve bunun çeşitli boyutlarıyla ilgili olarak yarın sabah (pazartesi) İran İslami Şûrası Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, bazı bakanlık yöneticileri, Devrim Muhafızları, İstihbarat Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve diğer kurumların temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenleyerek bu saldırının tüm boyutlarını ele alacaktır." dedi.

Mecliste Deştistan milletvekili olan Rızai, İran İslami Şûrası Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nun Siyonist rejimin Lübnan’daki terör eylemini kınadığını belirterek, “Bu saldırı, bu rejimin 70 yıllık suçlarının ve son bir yıldaki eylemlerinin devamıdır. Siyonist rejim, Lübnan’daki sivillere karşı düzenlediği bu terör saldırısıyla, güç dilinden başka bir şey anlamadığını bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Rızai, meclisin Siyonist rejimin suçlarını ve bu rejimin terör, cinayet ve çocuk katliamı makinesini etkisiz hale getirmek için tüm imkanları kullanacağını vurguladı.