23 Eyl 2024 11:44
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Irak Direnişi'nden işgal altındaki topraklarda bulunan Golani Tugayı üssüne İHA'lı saldırısı

23 Eyl 2024 11:44
News ID: 85604787
Irak Direnişi'nden işgal altındaki topraklarda bulunan Golani Tugayı üssüne İHA'lı saldırısı

Tahran, İRNA - Irak İslami Direnişi, bir açıklamasında işgal altındaki Golan'da yer alan Golani Tugayı'nın hava gözlem üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Irak İslami Direnişi, bu açıklamada, işgalcilere karşı mücadele ve Gazze halkına destek doğrultusunda, Siyonist rejimin Filistinli kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı işlediği suçlara yanıt olarak bugün sabah erken saatlerde, işgal altındaki topraklarda Golani Tugayı'nın gözlem ve denetim üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi bu açıklamada, Siyonist düşman hedeflerine saldırılara devam edeceklerini vurguladı.

Siyonist rejim radyosu da Irak'tan havalanan bir insansız hava aracının Suriye hava sahasını geçerek Golan'ın güneyine sızdığını kabul etti.

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