Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut Büyükelçiliği, resmi hesabından paylaştığı mesajda "İsrail hiçbir teknolojiye sahip olmayı hak etmeyen bir varlıktır." ifadelerine yer verdi.
Mesajın devamında ise "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilemeyen suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." denildi.
İran'ın Lübnan büyükelçiliği ayrıca "Siyonist apartheid'in varlığı artık silahsızlandırılmalıdır, yarın çok geç." ifadelerinin de altını çizdi.
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