22 Eyl 2024 15:42
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News ID: 85604021
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Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir

22 Eyl 2024 15:42
News ID: 85604021
Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir

Tahran, İRNA- Beyrut'taki İran büyükelçiliği bir mesaj yayınlayarak "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilmeyen Siyonist rejim gibi suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut Büyükelçiliği, resmi hesabından paylaştığı mesajda "İsrail hiçbir teknolojiye sahip olmayı hak etmeyen bir varlıktır." ifadelerine yer verdi. 

Mesajın devamında ise "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilemeyen suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." denildi.

İran'ın Lübnan büyükelçiliği ayrıca "Siyonist apartheid'in varlığı artık silahsızlandırılmalıdır, yarın çok geç." ifadelerinin de altını çizdi.

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