22 Eyl 2024 15:30
Journalist ID: 5630
News ID: 85604005
T T
0 Persons

Muhsin Rızai: İran düşmanlarının maceracılığı cevapsız kalmayacak

22 Eyl 2024 15:30
News ID: 85604005
Muhsin Rızai: İran düşmanlarının maceracılığı cevapsız kalmayacak

Hurrem Abad, İRNA - Nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi'nin bir üyesi "Dünyanın İran'ın savaş istemediğini ancak düşmanların maceraya atılmak niyetinde olduğunu ve bu eylemin cevapsız kalmayacağını tüm dünya bilmelidir."açıklamasında bulundu.

 Muhsin Rızai, Lorestan Tarımsal Cihat Şehitleri Toplantı Salonu'nda üretim ve devrimci değerlerin savunulması alanındaki cihatçılarla buluştuğu toplantısında "İslam Devrimi'nin başlangıcından dayatılan savaşın başlangıcına kadar, sekiz yıllık bir savaşla sonuçlanan binden fazla nokta ve sınır karakolu hedef alındı." dedi. 

" Düşmanlar medya propagandası yaparak insanları devrimden ayırmaya ve devrim ülkülerini unutturmaya çalışıyorlar, bu yüzden toplumu bilgilendirmek gerekiyor." diyen Rızai Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan İsrail saldırısına da değinerek "Savaşın başlamasını istemiyorduk ama Tahran'da misafirimizi şehit ettiler ki bu çirkin eyleme kesinlikle karşılık verilecektir ve şu anda pusuda bekliyoruz ve zamanında yanıt vereceğiz." vurgusunda bulundu.

Nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi'nin bir üyesi ayrıca "Artık bu savaş Lübnan'a kadar uzanmış durumda ve İslami nizamın savaşa katılmama politikasını bozmak için İran'ı savaşa sokmak için her adımı atıyorlar." ifadesinin de altını çizdi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .