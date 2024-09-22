Muhsin Rızai: İran düşmanlarının maceracılığı cevapsız kalmayacak

Muhsin Rızai, Lorestan Tarımsal Cihat Şehitleri Toplantı Salonu'nda üretim ve devrimci değerlerin savunulması alanındaki cihatçılarla buluştuğu toplantısında "İslam Devrimi'nin başlangıcından dayatılan savaşın başlangıcına kadar, sekiz yıllık bir savaşla sonuçlanan binden fazla nokta ve sınır karakolu hedef alındı." dedi.

" Düşmanlar medya propagandası yaparak insanları devrimden ayırmaya ve devrim ülkülerini unutturmaya çalışıyorlar, bu yüzden toplumu bilgilendirmek gerekiyor." diyen Rızai Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan İsrail saldırısına da değinerek "Savaşın başlamasını istemiyorduk ama Tahran'da misafirimizi şehit ettiler ki bu çirkin eyleme kesinlikle karşılık verilecektir ve şu anda pusuda bekliyoruz ve zamanında yanıt vereceğiz." vurgusunda bulundu.

Nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi'nin bir üyesi ayrıca "Artık bu savaş Lübnan'a kadar uzanmış durumda ve İslami nizamın savaşa katılmama politikasını bozmak için İran'ı savaşa sokmak için her adımı atıyorlar." ifadesinin de altını çizdi.