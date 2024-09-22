Tebes madenindeki kazada ölü sayısı 30'a yükseldi

Muhammed Ali Ahundi Pazar günü İRNA muhabiriyle yaptığı röportajda "Durumu hızla güvenlik koşullarına döndürmeye ve tüm mağdurları nakletmeye çalışıyoruz, ama halihazırda, mevcut duruma göre yaralı sayısının artma ihtimali var."ifadesini kullandı.

Ahundi sözlerinin devamında "Tebes maden kazasında şu ana kadar ölü sayısı 19'dan 30'a çıkarken, 17 yaralı da hastanelere kaldırıldı." bilgisini de paylaştı.

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü, yaralıların takibi ve nakli için gerekli tesislerin bulunduğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek "Bu kaza, madencilerin boğulmasına neden olan metan gazı ve karbon monoksitin hızla salınması nedeniyle meydana geldi." vurgusunda bulundu.

B ve C bloklarında metan gazı patlaması olayına değinen Ahundi,

"Bu madenler birbirine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ancak atölyeler elektrik ve tesisler sağlamak üzere birbirine bağlı olduğundan gaz çıkışı her iki yola da yayılıyor." dedi.