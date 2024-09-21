Erdoğan: İsrail bir terör örgütüdür

Erdoğan, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarının bu rejimin bölgedeki savaşı genişletme peşinde olduğunu gösterdiğini belirtirken, çağrı ekipmanlarını kullanarak Lübnan halkını katletmenin İsrail’in bir terör örgütü gibi davrandığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, İsrail rejiminin Filistinlileri bombalar, füzeler, açlık ve susuzlukla öldürdüğüne dikkat çekerek, bazı Batı ülkelerinin uyarılara rağmen İsrail rejimini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, tüm baskıların İsrail rejimi üzerinde toplanması gerektiğini, aksi halde bölgenin büyük bir savaş felaketine sürükleneceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye, dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’in Gazze Şeridi konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu da vurguladı.

Erdoğan, bölgenin bugün büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ve uluslararası toplumun İsrail’in eylemlerini seyretmeye son vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.