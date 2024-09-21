Kenani: Ülkeyi korumanın tek yolu direniş ve ulusal gücün artırılmasıdır

Nasır Kenani, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Kutsal Savunma Haftası, kahraman şehitlerin, özgürlük savaşçılarının ve fedakâr gazilerin cesurca savunmasını ve yüce İran halkının, o dönemdeki saldırgan bir rejime karşı verdiği onurlu direnişi hatırlatıyor. O rejim, bugün de savunmasız Filistin halkına karşı İsrail'in terörist ve cani rejimini destekleyen aynı devletler tarafından desteklenmişti.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı mesajın devamında "Kutsal Savunma’nın paha biçilmez deneyimi, İranlılara, ülkenin, toprak bütünlüğünün, ulusal güvenliğin ve sevgili İslam’ın, saldırganlar ve onların kötü niyetli ve şeytani destekçilerine karşı korunmasının tek yolunun direniş ve ulusal gücün artırılması olduğunu kanıtladı. Bugün, direniş kültürü, bölgede ve dünyada saldırganlar ve işgalcilere karşı güçlü bir mücadele modeli haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kenani mesajının sonunda ise “Bugün İran ve Irak gibi büyük, medenî ve komşu iki ülke ve halk arasındaki dostluk ve kardeşlik, komşuluk ilişkileri için mükemmel bir model haline gelmiş olup, bölgedeki ülkeler arasında iş birliğini güçlendirmek ve bölgeyi barış, huzur, ilerleme ve kalkınma merkezi haline getirmek için bir temel ve örnek olabilir.” dedi.