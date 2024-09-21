İran'ın BM Büyükelçisi İrevani: İran Büyükelçisine yapılan saldırı uluslararası hukukun ihlalidir; Lübnan hükümeti ve halkının yanındayız

Emir Said İrevani, cuma günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Lübnan'daki patlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beyrut'ta çeşitli yaş gruplarından binlerce insanın evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde veya alışveriş merkezlerinde hedef alınmasının, açık bir terör eylemi ve uluslararası hukukun, özellikle insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun, yanı sıra Güvenlik Konseyi'nin sivillerin korunmasına ilişkin birçok kararının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

İran'ın BM'deki en üst düzey diplomatı, bu geniş çaplı ve sistematik suçların amacının kitlesel katliam, sivillere ciddi acı ve ağır yaralanmalar vermek olduğunu ve bunların insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendirildiğini ekledi.

İrevani, İsrail rejiminin bu vahşi saldırısının, Lübnan'daki hastaneler ve sağlık personelini eşi benzeri görülmemiş bir acil durumla karşı karşıya bıraktığını ve bu saldırıların tüm Lübnan'da geniş çapta korkuya neden olduğunun altını çizerek "Şüphesiz ki, İsrail rejimi bu tür korkunç suçların işlenmesinden tamamen sorumludur." dedi.

Raporlara göre, İsrail rejiminin en az 5000 sivili öldürmeyi planladığını, ancak bazı cihazların dağıtılmadığını veya etkisiz hale getirildiğini belirtti.