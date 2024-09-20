20 Eyl 2024 17:46
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News ID: 85602370
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Komole terör çetesinin üst düzey komutanı Merivan sınırında etkisiz hale getirildi

20 Eyl 2024 17:46
News ID: 85602370
Komole terör çetesinin üst düzey komutanı Merivan sınırında etkisiz hale getirildi

Tahran, İRNA- Sınır Muhafızlar  Komutanı , Kürdistan sınır muhafızları ile Komole terör grubu arasında yaşanan şiddetli çatışmaya ve Komole'nin üst düzey askeri komutanının Merivan sınır şeridinde ölmesine ve bu grubun çok sayıda üyesinin yaralanmasına değinerek, olayın ayrıntılarını basına açıkladı

Tuğgeneral Ahmed Ali Goderzi bu konuda "Terörist ve devrim karşıtı grupların hareketleri ve bunların İran topraklarına girme, terör eylemleri gerçekleştirme ve şehirleri güvensiz hale getirme niyetleri hakkında haberlerin sık sık gelmesi, Kürdistan İl Sınır Muhafız Komutanlığı'nın istihbarat ve operasyonel güçlerinin gündemine alındı." ifadelerini kullandı. 

Tuğgeneral Goderzi sözlerinin devamında "Dün gece İran İslam Cumhuriyeti topraklarına girmeyi planlayan Komole terör örgütüne bağlı bir ekip, sınır muhafızlarıyla çatışmaya girdi ve sınır muhafızlarının ezici üstünlüğüyle şiddetli bir çatışmanın ardından Komole terör örgütünün üst düzey komutanlarından Ribvar Karimiyan'ın öldürülmesinden sonra bu grubun bazı üyeleri, ağır kayıplar vererek, ekipmanlarını geride bırakarak bölgeden kaçtı. Çatışma sırasında çok miktarda silah, mühimmat, patlayıcı ile iletişim ve kimlik teçhizatı ele geçirildi." dedi.

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