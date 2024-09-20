20 Eyl 2024 17:07
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News ID: 85602347
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Siyonist rejim, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatarak terörün yeni boyutunu gösterdi

20 Eyl 2024 17:07
News ID: 85602347
Siyonist rejim, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatarak terörün yeni boyutunu gösterdi

Tahran, İRNA - Hükümet sözcüsü "Siyonist rejim, Lübnan'ın iletişim cihazlarını patlatarak suç ve terörün yeni boyutlarını dünyanın gözü önünde ortaya çıkardı." açıklamasında bulundu.

Fateme Mohacerani 20 Eylül Cuma günü X sosyal medya hesabında 

"İran'ın Lübnan'daki değerli Büyükelçisi Sayın Moctaba Amani'yi ziyaret ederken tedavi sürecini öğrendim ve sağlığına kavuşması için dua ettim." mesajını paylaştı.

Mesajının devamında "Sayın Amani patlatılan çağrı cihazlarının Lübnan'da vatandaşlar arasında yaygın bir kitle iletişim aracı olduğunu ve öğrencilerin bile bu cihazı kullandığını açıkladı." ifadesine dikkat çeken Mohacerani " Çocuk katili Siyonist rejimi, Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da devlet terörünü kullandı, onlarca sivili şehit ederek, yüzlerce Lübnan vatandaşını iletişim cihazlarını patlatarak yaralayıp suç ve terörün yeni boyutlarını dünyaya gösterdi." vurgusunda bulundu.

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