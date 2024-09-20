20 Eyl 2024 15:32
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News ID: 85602297
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Afganistan Büyükelçiliği Vekili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

20 Eyl 2024 15:32
News ID: 85602297
Afganistan Büyükelçiliği Vekili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Tahran, İRNA- Afganistan temsilcisinin İslami Vahdet Konferansı'ndaki İran İslam Cumhuriyeti milli marşına saygısızlık eden alışılmadık ve kabul edilemez eyleminin ardından, Dışişleri Bakanlığı İkinci Güney Asya Dairesi Başkanı, bu ülkenin büyükelçilik vekilini bu sabah Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Bu toplantıda  Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı, diplomatik geleneklere aykırı olan bu eylemi kınarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki ciddi tutumunu karşı tarafa bildirerek "Misafirin ev sahibi ülkenin sembollerine saygı duyması gerektiği açık olmakla birlikte, ülkelerin milli marşlarına saygı gösterilmesi uluslararası kabul görmüş bir davranış olup, ayrıca Afganistan temsilcisinin eylemi, İslami Vahdet Konferansı'na katılım konusundaki yüksek hedeflerle uygun değildir." vurgusunda bulundu.

Afgan büyükelçiliği vekili ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'ne özel saygı duyduğunu vurgularken, söz konusu eylemin kişisel bir eylem olduğunu ve hiçbir şekilde ülkesinin görüşünü yansıtmadığına işaretlr durumu derhal Kabil'e bildireceğini de sözlerine ekledi.

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