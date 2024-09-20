Afganistan Büyükelçiliği Vekili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı, diplomatik geleneklere aykırı olan bu eylemi kınarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki ciddi tutumunu karşı tarafa bildirerek "Misafirin ev sahibi ülkenin sembollerine saygı duyması gerektiği açık olmakla birlikte, ülkelerin milli marşlarına saygı gösterilmesi uluslararası kabul görmüş bir davranış olup, ayrıca Afganistan temsilcisinin eylemi, İslami Vahdet Konferansı'na katılım konusundaki yüksek hedeflerle uygun değildir." vurgusunda bulundu.

Afgan büyükelçiliği vekili ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'ne özel saygı duyduğunu vurgularken, söz konusu eylemin kişisel bir eylem olduğunu ve hiçbir şekilde ülkesinin görüşünü yansıtmadığına işaretlr durumu derhal Kabil'e bildireceğini de sözlerine ekledi.