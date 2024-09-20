Hizbullah'tan Siyonist askeri mevzilere yeni füze saldırı

Lübnan İslami Direniş Savaşı'nın enformasyon merkezinin aktardığına göre Hizbullah, yaptığı açıklamada Siyonist rejim askerlerinin Siyonist yerleşim yeri El Mutla'daki toplanma yerini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah bildirisinde "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının desteği, cesur ve onurlu direnişi doğrultusunda gerçekleştirilen bu operasyonda direniş güçleri, düşman askerlerinin toplanma noktasını güdümlü füzeyle hedef aldı ve bu füze doğrudan hedefe isabet etti.

7Ekim 2023'ten bu yana Lübnan Hizbullah Hareketi'nden her gün ağır darbeler alan Siyonist ordu, bu yenilgiyi telafi etmek için körü körüne tedbirlerle bu ülkenin güneyindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor.