20 Eyl 2024 13:15
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News ID: 85602185
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ABC: İsrail'in, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının yapımında parmağı var

20 Eyl 2024 13:15
News ID: 85602185
ABC: İsrail'in, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının yapımında parmağı var

Tahran, İRNA- ABC News, Amerikalı bir istihbarat kaynağına dayandırarak, bu hafta Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının yapımında İsrail'in parmağı olduğunu bildirdi.

ABC haber sitesi, İsrail'in söz konusu iletişim cihazlarının tedarik zincirine bu tür bir sızmayı en az 15 yıldır planladığını iddia etti.

ABC'nin aktardığı kaynak, İsrail rejiminin programını ilerletmek için paravan şirketleri kullandığını ve meşru bir çağrı cihazı imalat şirketi kisvesi altında çok sayıda İsrailli istihbarat görevlisi ve onların ekipmanlarından yararlandığını iddia etti.

ABC, bu faaliyette yer alan kişilerin en azından bir kısmının kimin için çalıştıkları hakkında hiçbir fikrinin olmadığını yazdı.

Bilgili kaynaklar bu Amerikan medyasına, çağrı cihazlarına 1 ila 2 ons (23,3 ila 56,6 gram arasında) patlayıcı ve patlamayı tetikleyecek bir fitilin yerleştirildiğini söyledi.

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