20 Eyl 2024 13:19
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News ID: 85602157
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İran sınır muhafızlarının ülkenin batısındaki Komole teröristlerini etkisiz hale getirdi

20 Eyl 2024 13:19
News ID: 85602157
İran sınır muhafızlarının ülkenin batısındaki Komole teröristlerini etkisiz hale getirdi

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusı Kara Kuvvetleri Hamza Seyyid El Şüheda Karargâhı Halkla İlişkiler Birimi, Kürdistan Eyaleti Merivan şehri sınırından İran'a giren terör çetesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hamza Seyid El Şüheda Kara Kuvvetleri Üssü'nün halkla ilişkiler birimi “Güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki İran İslam Cumhuriyeti topraklarına girmeyi planlayan Komle grubuna mensup terör grubunu pusuya düşürerek etkisiz hale getirdi.”açıklamasında bulundu.

Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hamza Seyid El Şüheda Üssü Halkla İlişkiler Sorumlusu “Komole terör örgütünün askeri komutanlarından Ribvar Karimiyan, güvenlik güçlerinin kurduğu pusuda etkisiz hale getirildi.” ifadesine yer verdi

İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Hamza Seyid El Şüheda Karargahı, terör gruplarına tekrarladığı uyarısında “İran'ın güvenliğine yönelik her türlü terör hareketine karşılık vererek, her yer ve coğrafyada teröristleri yok edip temizliyor.” ifadesine vurgu yaptı.

İslam devriminin zaferinden sonra Komole terör örgütü, Kürt bölgelerinde, özellikle de İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, bu bölge halkının hafızasından asla silinmeyecek cinayetler işledi

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