Devrim Muhafızları Ordusu komutanı'ndan Nasrallah'a mesaj: Terörist eylemler yakında direniş cephesinden ezici bir tepkiyle karşılanacak

Tümgeneral Hüseyin Selami'nin Lübnan direnişinin lideri Seyid Hasan Nasrallah'a gönderdiği mesajının bir bölümünde " Hain ve gaspçı rejimin derinliklerindeki suçluların güvenlik, istihbarat ve askeri temellerini özellikle son bir yılda ve özellikle Erbain operasyonunda sarstığınızda, yüz yüze yüzleşmekten aciz olan düşman, ölümünü geciktirmek ve ardı ardına gelen yenilgilerinin skandalını dünyanın gözünden gizlemek için cephe gerisinde suç işliyor ve cinayetlerin getirilerini büyütüyor. Bu yeni ve büyük bir yenilgidir ve Allah suçluları beklemektedir."ifadeleri yer aldı.

Tümgeneral Selami mesajının bir diğer bölümünde ise "Şüphesiz ki, yaklaşık bir yıl süren savaştan ve her türlü suça başvurduktan sonra, Batılı hükümetlerin cahil ve kayıtsız şartsız desteğine rağmen Gazze savaşında hedeflerinden hiçbirine ulaşamamış olan aşağılanmış düşman ortada, kuzeyde, doğuda ve güneyde her gün direniş darbelerine maruz kaldı ve kuşatıldı. Bu haftanın Salı ve Çarşamba günkü çağrı cihazları ve elektronik sistemler aracılığıyla onurlu Lübnan'ın kadınlarına, erkeklerine ve çocuklarına yönelik yeni büyük terörist saldırılarından hiçbir yere varamayacak." ifadelerini kullandı.