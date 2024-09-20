20 Eyl 2024 12:17
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News ID: 85602133
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Devrim Muhafızları Ordusu komutanı'ndan Nasrallah'a mesaj: Terörist eylemler yakında direniş cephesinden ezici bir tepkiyle karşılanacak

20 Eyl 2024 12:17
News ID: 85602133
Devrim Muhafızları Ordusu komutanı'ndan Nasrallah'a mesaj: Terörist eylemler yakında direniş cephesinden ezici bir tepkiyle karşılanacak

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu  Genel Komutanı "Lübnan'daki terör eylemi şüphesiz Siyonist rejimin çaresizliği ve ardı ardına gelen başarısızlıklarından kaynaklanmaktadır ve çok yakında direniş cephesinin ezici tepkisiyle bu zalim ve cani rejimin tamamen yok edileceğine şahit olacağız." vurgusunda bulundu.

Tümgeneral Hüseyin Selami'nin Lübnan direnişinin lideri Seyid Hasan Nasrallah'a gönderdiği mesajının bir bölümünde " Hain ve gaspçı rejimin derinliklerindeki suçluların güvenlik, istihbarat ve askeri temellerini özellikle son bir yılda ve özellikle Erbain operasyonunda sarstığınızda, yüz yüze yüzleşmekten aciz olan düşman, ölümünü geciktirmek ve ardı ardına gelen yenilgilerinin skandalını dünyanın gözünden gizlemek için cephe gerisinde suç işliyor ve cinayetlerin getirilerini büyütüyor. Bu yeni ve büyük bir yenilgidir  ve Allah suçluları beklemektedir."ifadeleri yer aldı. 

Tümgeneral Selami mesajının bir diğer bölümünde ise "Şüphesiz ki, yaklaşık bir yıl süren savaştan ve her türlü suça başvurduktan sonra, Batılı hükümetlerin cahil ve kayıtsız şartsız desteğine rağmen Gazze savaşında hedeflerinden hiçbirine ulaşamamış olan aşağılanmış düşman ortada, kuzeyde, doğuda ve güneyde her gün direniş darbelerine maruz kaldı ve kuşatıldı. Bu haftanın Salı ve Çarşamba günkü çağrı cihazları ve elektronik sistemler aracılığıyla onurlu Lübnan'ın kadınlarına, erkeklerine ve çocuklarına yönelik yeni büyük terörist saldırılarından hiçbir yere varamayacak." ifadelerini kullandı.

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