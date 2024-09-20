Seyid Hasan Nasrallah: Siyonist rejimi kırmızı çizgileri ayaklar altına aldı/ Direniş'in Filistin'e desteği devam edecek

Seyyid Hasan Nasrallah, Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümü arifesinde yaptığı konuşmanın başında, son dönemde Lübnan'da düzenlenen terör saldırısındaki şehit ailelerine ve Lübnan'ın güneyindeki Kudüs yolu şehitlerinin de ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek, tüm yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrallah konuşmasının başında "Bugünkü konuşmamın sebebi konuşmayı, değerlendirmeyi, pozisyon almayı gerektiren son iki günde yaşanan olaylardır. Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına, hastanelere, tıp ve sağlık merkezlerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist ordusunun Lübnan'daki son terör operasyonunu savaş ilanı olarak değerlendirdi.

Seyid Hasan Nasrallah, dün akşamki konuşmasında direniş güçlerinin İsrail rejimi işgaline karşı mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Sivillere saldırıp hedef almak dünyada benzeri görülmemiş bir suçtur.” ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah, Siyonist düşmanın teknoloji alanındaki ilerleyişinin ABD ve NATO'nun desteğiyle sağlandığına işaret ederek “Savaşın doğası çatışmadır ve İsrail'in son dönemdeki terör saldırısının baskısına rağmen direniş güçleri işgalci düşmana karşı direnecektir.” vurgusunda bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Lübnan'a yardım gönderen İran İslam Cumhuriyeti ve Irak gibi ülkelere şükranlarını dile getirerek “Siyonist düşman tüm kuralları ve kırmızı çizgileri çiğnedi.” ifadelerine dikkat çekti.

Seyid Hasan Nasrallah, olası tehlikeleri aşmak için daha güçlü olmak gerektiğine dikkat çekerek “Tel Aviv kuzey cephesinde yenilgiyi kabul etti ve bu sorun, soykırımcı İsrail rejiminin başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorununu çözmek için sivilleri öldürmeye başvurmaya yöneltti.” dedi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, direnişin yapısal temellerinin güçlü olduğunu ve Siyonist düşmanın direnişin liderlik yapısını veya savaş cephesindeki birliklerin varlığına zarar veremeyeceğini belirterek “Siyonist düşman, adil bir intikamla ve çetin bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalacaktır.” ifadesinin altını çizdi.