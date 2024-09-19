19 Eyl 2024 16:46
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News ID: 85601760
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Hizbullah üyesi 5 mücahit Kudüs yolunda şehit düştü / İHA saldırılarında Siyonistlerin ağır kaybı

19 Eyl 2024 16:46
News ID: 85601760
Hizbullah üyesi 5 mücahit Kudüs yolunda şehit düştü / İHA saldırılarında Siyonistlerin ağır kaybı

Tahran, İRNA - Lübnan İslami Direnişi, Kudüs yolunda beş savaşçısının şehit olduğunu duyururken, Siyonist medyası bu sabah Hizbullah'ın ağır füze ve İHA saldırılarında 11 Siyonist'in öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, beş savaşçısının Kudüs yolunda şehit olduğunu duyurdu.

Aynı zamanda Siyonist rejim medyası, Hizbullah’ın Celile’ye düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 11 Siyonist'in öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Bu medya organları, birkaç dakika önce Beyt Hillel'e düzenlenen saldırıya dikkat çekti.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Beyt Hillel'deki düşman topçu mevzilerini ve Siyonist subayların ve askerlerin konuşlandığı yerleri birkaç intihar İHA'sı ile vurduğunu belirtti.
İslami Direniş, yeni inşa edilen Batı Tümeni'nin Ya'ar’daki karargahını intihar İHA'sı ile hassas bir şekilde hedef aldığını bildirdi.

Birkaç saniye önce de Hizbullah, Celile'nin kuzeyindeki bir askeri hedefi ikinci kez vurdu.

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