18 Eyl 2024 18:30
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News ID: 85600973
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İran'ın Lübnan Büyükelçisinin Eşi: Yaralıların çoğu sıradan vatandaşlar/çağrı cihazları hizmet ve tedavi sektörlerinde de kullanılıyor

18 Eyl 2024 18:30
News ID: 85600973
İran'ın Lübnan Büyükelçisinin Eşi: Yaralıların çoğu sıradan vatandaşlar/çağrı cihazları hizmet ve tedavi sektörlerinde de kullanılıyor

Tahran, İRNA- Ülkemizin Lübnan Büyükelçisi'nin eşi, son dönemde yaşanan terör eylemini anlatırken "Çağrı cihazları farklı sektörlerde, hatta tedavi, hizmet ve sosyal sektörlerde kullanılıp insanların elinde bulunuyordu." açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani'nin eşi Nergis Kadiryan, son dönemde Lübnan'da yaşanan terör olayını  "Dün Siyonist rejimin karakteristik özelliği olan suç operasyonunda çok sayıda Lübnanlı yaralandı ve aynı suçları Gazze'de de görüyoruz." İfadeleriyle anlattı.

Kadiryan "Çağrı cihazları farklı alanlarda, hatta tıbbi, sosyal ve hizmet verme alanlarında kullanılarak insanların elindeydi, ki saat üç buçuk civarında  hepsi bir anda patladı ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı. 

Yaralıların önemli bir kısmının bu çağrı cihazlarını kullanan sıradan vatandaşlar olduğunu vurgulayan Kadiryan  "Dün bu çağrı cihazlarının patlaması sonucu Amani Bey de yaralandı. Şükürler olsun durumu stabil ciddi değil." dedi.

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