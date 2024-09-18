2024'ün ikinci çeyreğinde %4,2'lik rekor ekonomik büyüme

Ülkenin 2024 yılının ilk 6 ayındaki gayri safi yurtiçi hasıla performansı "petrol dahil" ve "petrol hariç" 2015 sabit fiyatlarla sırasıyla 3905,1 ve 3480,5 milyar riyale ulaştı.Bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,5 oranında artış yaşandı.

Ayrıca 2024 yılının ilk yarısında piyasa fiyatındaki ekonomik büyüme, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 arttı.

2024 yılının ilk yarısında ekonomik büyümenin %3,2 (taban fiyatla) ile 2023 yılındaki %4,5 oranındaki ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ülkenin ekonomik faaliyetlerindeki olumlu büyümenin devam ettiğini göstermektedir.

Farklı ekonomik sektörlerdeki yatırımların durumu (2015 sabit fiyatlarıyla) incelendiğinde, 2024 yılının ilk yarısında "brüt sabit sermaye oluşumunun" bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında arttığı görülüyor. Öyle ki, söz konusu dönemde iki ana alt sektör olan "Makine" ve "İnşaat"ta brüt sabit sermaye oluşumundaki büyüme sırasıyla %70 ve %7,5 düzeyinde gerçekleşti.