Kenani: Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik eylemleri uluslararası kuruluşların pasifliğinin açık bir göstergesidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu sabah Ortak Küresel Diyalog Adil Barış Konferansı'nda Ayetullah Teshiri ve Şehit Hüseyin Emir Abdullahiyan' nı anarken "Şehit Emir Abdullahiyan seçkin ve örnek bir şahsiyetti, dostlarıyla ilişkilerinde keramet ve insani ahlak sahibi, diğer ülkelerin özellikle de karşı cephedeki ülkelerin yetkilileriyle yapılan diplomatik toplantılarda ve uluslararası forumlarda şehit Emir Abdullahiyan İran İslam Cumhuriyeti nizamının güçlü, yetkin ve etkileyici diline sahip bir diplomattı." ifadelerini kullandı.

Kenani konuşmasının devamında "Yıllardır literatür oluşturma ve İslam barışını kavramsallaştırma çabalarından dolayı Dünya İslami Barış Forumu'na teşekkür ederim." diyerek "Şiddetten arınmış bir dünya, insanlık tarihi boyunca birçok insanın hayali olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bugün dünyanın bu hayati ve değerli unsura, yani adil barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Geçtiğimiz gün Lübnan'da da gördüğümüz gibi, 20. yüzyılın savaşları yeni teknolojilerin kullanılmasıyla geçmişten çok farklılık gösteriyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarının devamında "Bugün gündeme gelen soru, neden dünyadaki insanların ve uluslararası forumların isteklerine rağmen, dünya imajının barışa dair bu kadar zayıf olduğu ve geçmişe göre neden daha çok savaş ve gerilimin içinde olduğudur? Yayınlanan raporlara göre, bugün dünya barışının durumu önceki yıllara göre daha da kötüleşti." dedi.