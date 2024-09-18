Kızılay Cemiyeti'nin gönüllü yardım ve tedavi ekipleri Lübnan'a gönderiliyor

Pir Hüseyin Kulivend bu sabah Kızılay gönüllülerinden 12 genel ve uzman doktor ile 12 hemşire ve sağlık görevlisinden oluşan bir ekiple birlikte terör mağdurlarına yardım etmek üzere Lübnan'a gönderildi.

Bu karar, Kızılay Cemiyeti'nde yardım için Lübnan'da terör olayında yaralananlara yardım ve sağlık ekiplerinin gönderilmesinin planlanması amacıyla Kızılay başkanının da hazır bulunduğu acil toplantının ardından alındı.

Kulivend bu toplantıda "Gönderme kararı, Sağlık ve Tıp Eğitimi ile İran Dışişleri Bakanlıkları ve Lübnanlı yetkililerle koordineli olarak alındı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da dün akşam saatlerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 11 kişi şehit olurken 2 binden fazla Lübnan vatandaşı da yaralandı.