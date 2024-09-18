Kenani, Lübnan'daki Siyonist rejimin terör eylemini kınadı

Nasır Kenani "Lübnan'da dünkü terör operasyonu, Siyonist rejim ve onun paralı ajanlarının ortak operasyonlarının devamı olarak gerçekleştirildi ki tüm ahlaki ve insani ilkelere, uluslararası hukuk, özellikle de uluslararası insani hukuka aykırıdır ve uluslararası cezai kovuşturmaya, yargılamaya ve cezaya tabidir." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuşmasının devamında "Aslında bir tür toplu katliam olan bu kombine terör eylemi, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve soykırımın yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği de ciddi bir tehditle karşı karşıya bıraktığını bir kez daha açıkça kanıtlamaktadır. Dolayısıyla rejime yönelik terör eylemleri ve onun yol açtığı tehditlerle yüzleşmek açık bir zorunluluktur ve uluslararası toplumun katil Siyonist yetkililerinin cezasız kalmasına karşı hızlı hareket etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kenani, Lübnan hükümetine, milletine, direnişine, şehit ve yaralı ailelerine desteklerini ve dayanışmalarını ifade ederken, İran'ın Beyrut büyükelçisi de dahil olmak üzere bu olayda yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin, Lübnan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.