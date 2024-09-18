İran: İsrail, Lübnan’daki suçlarının hesabını vermeli; Filistin işgaline son veren karar tasarısına oy vereceğiz

İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Salı günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun olağan üstü toplantısında "Sadece birkaç saat önce bu rejim, bir siber terör eylemiyle Beyrut'taki çağrı cihazlarını patlattı ve bunun sonucunda İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut'taki büyükelçisi de dahil olmak üzere binlerce insan yaralandı." açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki kıdemli diplomatı sözlerinin devamında "İran İslam Cumhuriyeti, hayatta kalanların ailelerine ve Lübnan hükümetine en içten taziyelerini sunarken, haydut İsrail rejiminin gerçekleştirdiği bu sabotaj ve terör eylemini şiddetle kınıyor. İsrail rejimi bu iğrenç suçun hesabını vermeli." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesine de değinen İrevani "Bize göre, Filistin sadece BM'ye tam üye olarak kabul edilmekle kalmamalı, aynı zamanda İsrail rejiminin yasa dışı eylemleri, Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin bu rejimin BM üyeliğini Tüzüğü'n 6. Maddesi uyarınca gözden geçirme taahhüdüne doğru yönlendirmelidir." açıklamasında bulundu.

Siyonist rejimin Filistin' i işgali ile ilgili karar taslağı ile ilgili olark da açıklama yapan İrevani " Durumun aciliyeti ve Filistin işgalinin sona erdirilmesinin ve İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik apartheid politikalarına ve eylemlerine son verilmesinin önemi dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti bu konuda hazırlanan karara olumlu oy verecek." dedi.