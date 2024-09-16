Çin ve Türkiye iki İran filmine ev sahipliği yapacak

Behruz Sabt Resul'un yönettiği Melodi filmi Çin İpek Yolu Festivali'nde, Muhammed Rıza Golpur'un yönettiği "Lebe Seku" adlı kısa film ise Türkiye'de Amiti Uluslararası Festivali'nde gösterilecek.

"Melodi" Çin İpek Yolu Festivali'nde

Behruz Sabt Resul'un Melodi filmi son uluslararası gösterimiyle İpek Yolu Festivali'nin Panorama bölümünde gösterilecek.

Bu film 2023 yılında çekilmiş olup uluslararası dağıtımı, Nesrin Mirşeb'in yönettiği Fransız Dream Lab Films şirketinin sosorumluluğundadır.

Melodi daha önce Hindistan 54. Goa Film Festivali'ne, Hindistan 21. Chennai Film Festivali'ne, İngiltere 24. Film Festivali'ne katılabilmişti.

42. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde ve Zürih'teki 10. İran Festivali'nin yarışma bölümünde seçilerek gösterildi ve Madrid İspanyol Festivali'nin üç bölümünde ödül aldı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Behruz Sabt Resul'un üstlendiği, İran ve Tacikistan'da çekilen bu film şairane bir hikayeye sahip olup, kuş seslerinden çocuklar için şarkı yapmak isteyen bir besteci kızın hikayesini konu alıyor.

11. İpek Yolu Festivali, 16-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Çin'in Fuzhou kentinde düzenlenecek.

"Lebe Seku" Türkiye yolunda

Muhammed Rıza Golpur'un yazıp yönettiği kısa film Lebe Seku, Tayvan'da 18. Dünya Çocuk Filmleri Festivali'nin yarışma bölümünde yarıştıktan sonra, altıncı kez düzenlenen Türkiye Amiti Uluslararası Festivali'nin kırk yıllık sinema bölümünde dünya çapında ikinci kez sahneye çıkacak.

Bu kısa filmin oyuncuları Kiyana Montecebi, Muhsin Zarabadipur, Ehsan Amani, Sanam Sarmad, Şakaik Fetahi, Mehdi Melek, Mahmudrıza Ferdosi, Amir Ali Bahuş, Amir Avior, Haniye Rehimi, Said Beyramzade ve Merziye Resuli'den oluşuyor.

Bu festival 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.