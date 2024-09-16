16 Eyl 2024 12:49
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News ID: 85598183
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İran ozonosferi incelten 9 bin tondan fazla maddeyi ortadan kaldırdı

16 Eyl 2024 12:49
News ID: 85598183
İran ozonosferi incelten 9 bin tondan fazla maddeyi ortadan kaldırdı

Tahran, İRNA- İran, ozon tabakasıyla ilgili 1.378 üretim ünitesi, tamirhane ve ekipmanı ve ozon tabakasını incelten yaklaşık 9.800 ton maddeyi ortadan kaldırdı.

Farklı ülkeler dünyanın koruyucu kalkanı olarak ozon tabakasının daha fazla zarar görmesini azaltmak amacıyla Montreal Protokolü kapsamında önlemler almaya başladı. Bu bağlamda İran, ozon tabakasıyla ilgili 1.378 üretim ünitesi, tamirhane ve ekipmanı ve ozon tabakasını incelten yaklaşık 9.800 ton maddeyi ortadan kaldırmayı başardı ve uluslararası forumlardan pek çok takdir aldı.

Dünyanın 200 ülkesinin temsilcileri 2016 yılında Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan toplantıda, Montreal Protokolü'nde değişiklik yapılması şeklinde sera gazlarının kademeli olarak azaltılması konusunda mutabakata vardı. Nisan 2024 itibarıyla yaklaşık 159 ülke bu değişikliğe katılmış durumda. İran’da bu değişiklik Haziran ayında bakanlar kurulunda onaylandı ve yasal süreçten geçerek mecliste onaylanacak.

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