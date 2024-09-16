16 Eyl 2024 09:41
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News ID: 85597848
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Ha'arets: Yemen füzesi İsrail'in füze savunma sisteminin eksikliklerini ortaya çıkardı

16 Eyl 2024 09:41
News ID: 85597848
Ha'arets: Yemen füzesi İsrail'in füze savunma sisteminin eksikliklerini ortaya çıkardı

Tahran, İRNA- İşgal altındaki topraklarda yayınlanan Siyonist gazete "Ha'aretz" Pazar gecesi "Yemen'den İsrail'e atılan füze, İsrail'in savunma sisteminin tehlikeli zayıflıklarını ortaya çıkardı."haberini yayınladı.

Öte yandan Siyonist rejimin İç Güvenlik Araştırma Merkezi, Ensarullah hareketinin Siyonist rejimi hedef alma kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra, füze güçlerini işgal altındaki bölgelerin merkezini füzelerle bombalayabilecek kadar genişlettiklerini itiraf etti.

Bu merkez, bu gerçeğin (yüksek füze gücü) Ensarullah'ın şu ana kadar var olan insansız hava araçlarıyla birlikte İsrail rejimine yönelik olası tehdidini artıracağını açıkladı.

İşgalci rejimin İç Güvenlik Araştırma Merkezi de " Yemen insansız hava araçları Tel Aviv'i hedef alma ve İsraillileri öldürme konusundaki etkinliğini kanıtladı." dedi. 

Aynı zamanda Siyonist rejim medyası, Ensarullah'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısının ardından onlarca Siyonistin barınaklara kaçarken yaralandığını bildirdi.

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