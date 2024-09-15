Sefarad Yahudilerinin lideri Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

İsrail'in "Israel News" haber sitesine göre, Sefarad (Avrupa kökenli olmayan Haredi Yahudileri) Eski Baş Hahamı İshak Yosef, yerel bir toplantıda, Siyonist esirlerin serbest bırakılmasının gerekliliğini vurgulayarak, "ateşkese ulaşmanın acil bir zorunluluk" olduğunu belirtti.

İshak Yosef, Binyamin Netanyahu ve kabinesindeki aşırı sağcı üyelerin esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini engellemelerini eleştirerek, "Esirlerin sizin kendi çocuklarınız olduğunu düşünün" dedi.

Seküler Siyonistler tarafından köktendinci ve radikal olarak nitelendirilen Haredi Yahudileri arasındaki görüş ayrılıkları artıyor. Genç Haredilerin zorunlu askeri hizmete gönderilmesi, onların mevcut hükümete karşı muhalif bir tutum almalarına yol açan konulardan biri.

30 Haziran 2024'te görevinden istifa eden ve henüz yerine bir halef atanmayan İshak Yosef, bu yılın Temmuz ayında da takipçilerine zorunlu askeri hizmet emirlerini yırtmaları ve bu emirlere itaat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.