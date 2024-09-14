Güney Afrika, İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımına karşı yüzlerce sayfalık belge hazırladı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik soykırımı nedeniyle açtığı dava ile ilgili soruya yanıt olarak, önümüzdeki ay yüzlerce sayfadan oluşan gerçekler ve belgeleri destekleyici bir dosya sunacaklarını belirtti.

Ramaphosa, bu davaları takip etme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, gelecek ay kanıt ve delillerin Uluslararası Adalet Divanı'na sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, bu büyük dosyanın sunulması için hazırlıkların sürdüğünü ve yüzlerce sayfadan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve ardından Gazze'deki rehinelerin (esir Siyonistlerin) geri verilmesi gerektiğini yineledi.