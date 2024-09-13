Ahmediyan: Amerika için dünyanın hiçbir noktasında ilerleme yok; İsrail yenilmiştir

Belarus Güvenlik Konseyi binasında gerçekleştirilen görüşmede, Ahmediyan ve Volfoviç, iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve sanayi, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptılar.

Ahmediyan, uluslararası sistemde çok taraflılığın gerekliliği konusunda iki ülkenin ortak görüşe sahip olduğuna dikkat çekerek bu alandaki işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Ahmediyan, "Dünya düzeninin değişmekte olduğu inkar edilemez bir gerçektir. İslam Devrimi'nden sonra Amerikalılara ve diğerlerine, eşit işbirliğini memnuniyetle karşıladığımızı söyledik, ancak zerre kadar baskıya boyun eğmeyeceğimizi belirttik." dedi.

Ahmediyan ayrıca, bağımsız ülkelerin Batı'nın tek taraflı politikalarına karşı işbirliği yapmasının zorunluluğunu vurguladı. BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin artmasıyla, eski düzene daha hızlı bir şekilde karşı çıkılacağını ve terör, yaptırımlar ve gerilim üzerine kurulu düzenin araçlarının etkisiz hale getirileceğini belirtti.

Ortadoğu'daki gelişmelere de değinen Ahmediyan, "Filistin’i unutturmak isteyenleri unutun." dedi. Amerikan üniversitelerinde Filistin’e destek gösterilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Bugün Amerika'daki üniversitelerde İsrail’e karşı, Filistinliler lehine sürekli protestolar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmediyan, İsrail rejiminin savaşmaya devam etse de barış yapsa da yenilmiş olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Amerika’nın dünyanın hiçbir noktasında bir ilerleme kaydetmediği" gerçeğine dikkat çekerek, bağımsız ülkelerin yeni bir düzene ilerlemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Volfoviç de dünya çok kutupluluğu konusunda İranlı mevkidaşıyla hemfikir olduğunu belirterek, bu yönde Minsk ve Tahran’ın sağlam adımlar attığını ifade etti.