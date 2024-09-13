İran Büyükelçisi: İran'ın eğilimi yapıcı işbirliğidir, ancak ölçüsüz adımlara karşı tereddüt etmeyeceğiz

Muhsin Naziri Asl, "İran İslam Cumhuriyeti'nin NPT Güvence Anlaşması" başlıklı oturumda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bir önceki toplantıda İran'a karşı önerdiği karar taslağına ilişkin Yönetim Kurulu'ndaki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek, teknik meselelerin siyasi kaygılarla ele alınmaması gerektiğini belirtti.

Naziri Asl, üç ülkenin kışkırtıcı eylemlerine ve karar tasarısının kabul edilmesine rağmen, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı güvence anlaşmasını uygulamaya sadık kaldığını ve ajansla işbirliğine devam ettiğini ekledi. Bununla birlikte, ölçüsüz adımların devam etmesinin maliyetine dikkat çeken büyükelçi, İran'ın ajansla yapıcı işbirliği konusunda kararlı olduğunu ancak ölçüsüz herhangi bir tavır ya da eyleme yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Naziri Asl, UAEA Genel Müdürü ve İran Cumhurbaşkanı arasındaki son yazışmalara da değinerek, bu etkileşimlerin, ajansın tüzüğünde belirtilen hedeflere hizmet edecek daha iyi bir duruma ulaşma yönünde kalan sorunları çözmek ve işbirliğini ilerletmek için yolu açmasını umduğunu dile getirdi.

Büyükelçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) ve kapsamlı güvence anlaşması çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerine uygun olarak UAEA ile yapıcı teknik işbirliğine devam ettiğini vurguladı.

Büyükelçi ayrıca, İran’ın, ajansın doğrulama faaliyetlerinin uygulanması için maksimum işbirliği sağlayarak kapsamlı güvence anlaşması altındaki yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirdiğini ve ajansın en güçlü doğrulama ve denetim faaliyetlerine tabi olduğunu ifade etti.