İran'ın BM temsilcisinden bir suçlamaya tepki

Perşembe günü yerel saatle İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi, ülkemize yönelik yurtdışındaki muhaliflere suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki suçlamalara ilişkin sorulara yanıt vererek "İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı'da veya başka bir ülkede terör veya adam kaçırma operasyonlarına yönelik hiçbir amacı veya planı yoktur." ifadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi ayrıca "Bu haber yapımları, Siyonist rejim, Arnavutluk merkezli münafıklar terör örgütü ve aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı Batılı istihbarat servisleri tarafından, Siyonist rejimin suçlarını gölgelemek amacıyla üretilmekte ve finanse edilmektedir."ifadelerinin altını çizdi.