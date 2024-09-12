12 Eyl 2024 18:30
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News ID: 85594709
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İran'ın BM temsilcisinden bir suçlamaya tepki

12 Eyl 2024 18:30
News ID: 85594709
İran'ın BM temsilcisinden bir suçlamaya tepki

Tahran, İRNA- İran'ın BM'deki temsilciliği, İran İslam Cumhuriyeti'ne yurt dışındaki muhaliflere suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki suçlamaları ve haber yapmayı reddederek bunu Siyonist rejimin ve münafıklar terör örgütünün kuruntusu olduğunu söyledi.

Perşembe günü yerel saatle İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi, ülkemize yönelik yurtdışındaki muhaliflere suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki suçlamalara ilişkin sorulara yanıt vererek "İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı'da veya başka bir ülkede terör veya adam kaçırma operasyonlarına yönelik hiçbir amacı veya planı yoktur." ifadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi ayrıca "Bu haber yapımları, Siyonist rejim, Arnavutluk merkezli münafıklar terör örgütü ve aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı Batılı istihbarat servisleri tarafından, Siyonist rejimin suçlarını gölgelemek amacıyla üretilmekte ve finanse edilmektedir."ifadelerinin altını çizdi.

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