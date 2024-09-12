Erakçi: İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor

Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan'ın El Şark haber kanalına verdiği özel röportajda "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler birkaç yıldır çok iyi bir yolda ilerliyor ve ilerlemeye de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Detayları yakında yayınlanacak olan bu röportajda Erakçi "Geçmişte bazı sorunlar yaşadık, Irak'ın ve daha sonra Çin'in yardımıyla ikili ilişkilere yeniden başladık ve son birkaç yılda bu ilişkiler iyi bir hızla genişliyor." ifadesine dikkat çekti.

Dışişleri bakanı sözlerinin devamında İran'ın 14. hükümetinin politikası, komşularıyla ilişkileri mümkün olduğu kadar güçlendirmek üzerine kurulu ve komşuluk politikasında Irak'ın özel bir yeri olduğu gibi, Suudi Arabistan'ın da özel bir yeri var." ifadelerinin altını çizdi.