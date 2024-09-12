12 Eyl 2024 18:16
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News ID: 85594702
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Rusya: Tahran ile Moskova arasındaki askeri-teknik işbirliği uluslararası hukuku ihlal etmiyor

12 Eyl 2024 18:16
News ID: 85594702
Rusya: Tahran ile Moskova arasındaki askeri-teknik işbirliği uluslararası hukuku ihlal etmiyor

Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Moskova ile Tahran arasındaki askeri-teknik işbirliği uluslararası hukuku ihlal etmiyor ve bölgesel dengeleri etkilemiyor” dedi.

Batı’nın İran’a yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “İran ile Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil uluslararası hukuka aykırı hiçbir unsur içermeyecek ve ülkemizin ulusal kanunlarına aykırı olmayacak bir şekilde yürütülmektedir. Bu işbirliği Ortadoğu'daki bölgesel dengeleri etkilemiyor” dedi.

Ryabkov, “ABD’liler İran'dan Rusya'ya bazı kaynaklar konusunu gündeme getirmeye devam ediyorsa bu onların kendi sorunudur. Birçok kez bu tür bir işbirliğinin olmamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapıldı” ifadesini kullandı.

Ryabkov Ayrıca, Rusya'nın politikası ve diğer ülkelerle işbirliği konusunda Washington'dan sadece kötü niyetli iddialar duyulduğunu belirtti.

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