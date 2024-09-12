Çin Dışişleri Bakanı: İran'la ilişkilerimiz diğer ülkelerden etkilenmeyecek

Perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde Ali Ekber Ahmediyan ile yaptığı görüşmede Wang Yi "İran İslam Cumhuriyeti büyük bölgesel bir güçtür." açıklamasında bulunarak "Çin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasına bağlı kalıyor ve ayrıca yeni işbirliği alanları da değerlendiriyoruz." ifadesine vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Pekin ve Tahran aynı zorluklara ve tehditlere sahip ve bu nedenle birbirimizle işbirliği yapmalı ve Amerika'nın İran, Rusya ve Çin'e karşı çabalarını engellemeliyiz." ifadesine dikkat çekti.

Yeni İran hükümetinde Pekin-Tahran ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Wang Yi, " Ulaştırma koridorları çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazırız." dedi.

Bu görüşmede Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Mesud Pezeşkiyan hükümetine değinerek "İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin de Çin'e yönelik sabit bir politikası var ve Tahran-Pekin ilişkilerini geliştirme yaklaşımını izliyor." ifadesini kullandı.

"İran İslam Cumhuriyeti ile Çin arasındaki uzun vadeli işbirliği belgesinin uygulanmasının kolaylaştırılması ve önündeki engellerin kaldırılması gündemde." diyen Ahmediyan "İran ve Çin arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı oluyor." vurgusunda bulundu.