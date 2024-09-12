Amiral Seyyari: Yabancıların varlığı bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine engel oluyor

Çin'deki "Dünya Barışı ve Güvenliği" Zirvesi'nin resmi başlangıcından önce, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyari ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, Çin'de imzalanan işbirliği belgesinin uygulanmasını ve ikili askeri işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenliğin iyileştirilmesi için işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptılar.

Amiral Seyyari, bu görüşmede bölgede yabancı varlığının sadece güvenliğin sağlanmasına engel teşkil etmediğini, aynı zamanda bölgenin güvenlik ve istikrarını da bozduğunu altını çizdi.