12 Eyl 2024 15:27
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News ID: 85594605
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Amiral Seyyari: Yabancıların varlığı bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine engel oluyor

12 Eyl 2024 15:27
News ID: 85594605
Amiral Seyyari: Yabancıların varlığı bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine engel oluyor

Tahran, İRNA - Ordu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede "Yabancıların varlığı sadece güvenliğin tesisini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin güvenlik ve istikrarını da bozuyor."açıklamasında bulundu.

Çin'deki "Dünya Barışı ve Güvenliği" Zirvesi'nin resmi başlangıcından önce, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyari ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, Çin'de imzalanan işbirliği belgesinin uygulanmasını ve ikili askeri işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenliğin iyileştirilmesi için işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptılar.

Amiral Seyyari, bu görüşmede bölgede yabancı varlığının sadece güvenliğin sağlanmasına engel teşkil etmediğini, aynı zamanda bölgenin güvenlik ve istikrarını da bozduğunu altını çizdi.

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