Hizbullah yetkilisi İsrail’in Lübnan’a karşı savaşını değerlendirdi

Hizbullah'ın kaynak ve sınır sorumlusu Nevaf Al-Musevi, Şehit Fuad Şukur’un karada savaşmaya istekli olduğunu belirterek, “İsrail'in Lübnan'a karşı savaşı son savaş olacaktır. Şehit Fuad Şukur karada savaşmaya istekliydi ve bundan önce de savaşçılarımızı anti-zırh silahları, bombalar ve keskin nişancılarla donatılmış gruplara ayırarak savaşma şeklini tanımlamıştı” dedi.

İşgalcilerin Lübnan’a karşı kara savaşında hiçbir zaman üstünlük kazanamadığını belirten Al Musavi, “İsrail, ABD'nin rızası olmadan savaş başlatmaz ve bugün biz bu rejimin arkasındaki ABD ve NATO ile savaş içindeyiz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinin yapılmasını bekliyor çünkü Cumhuriyetçi aday Donald Trump kendisine ateşkes anlaşması olmayacağını söylemiştir” ifadelerinde bulundu.