12 Eyl 2024 15:24
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News ID: 85594603
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Hizbullah yetkilisi İsrail’in Lübnan’a karşı savaşını değerlendirdi

12 Eyl 2024 15:24
News ID: 85594603
Hizbullah yetkilisi İsrail’in Lübnan’a karşı savaşını değerlendirdi

Tahran, İRNA- Hizbullah'ın kaynak ve sınır sorumlusu Nevaf Al-Musevi, direnişin işgalcilerin tüm askeri olasılıklarına karşı  hazır olduğunu belirterek, mevcut savaşı ABD ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile yapılan son savaş olarak değerlendirdi.

Hizbullah'ın kaynak ve sınır sorumlusu Nevaf Al-Musevi, Şehit Fuad Şukur’un karada savaşmaya istekli olduğunu belirterek, “İsrail'in Lübnan'a karşı savaşı son savaş olacaktır. Şehit Fuad Şukur karada savaşmaya istekliydi ve  bundan önce de savaşçılarımızı anti-zırh silahları, bombalar ve keskin nişancılarla donatılmış gruplara ayırarak savaşma şeklini tanımlamıştı” dedi.

İşgalcilerin Lübnan’a karşı kara savaşında hiçbir zaman üstünlük kazanamadığını belirten  Al Musavi, “İsrail, ABD'nin rızası olmadan savaş başlatmaz ve bugün biz bu rejimin arkasındaki ABD ve NATO ile savaş içindeyiz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinin yapılmasını bekliyor çünkü Cumhuriyetçi aday Donald Trump kendisine ateşkes anlaşması olmayacağını söylemiştir” ifadelerinde bulundu.

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