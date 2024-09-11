11 Eyl 2024 10:20
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News ID: 85593391
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Pezeşkiyan'dan Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e saygı duruşu - Bağdat Havalimanı + video

11 Eyl 2024 10:20
News ID: 85593391
Pezeşkiyan'dan Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e saygı duruşu - Bağdat Havalimanı + video

Bağdat, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak'a varışında Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar olan yol üzerinde, direnişin şehit komutanlarının anıtında durarak bu şehitlere saygı duruşunda bulundu.

Dr. Mesud Pezeşkiyan, çelenk sunarak ve Fatiha okuyarak, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Amerikan kuvvetlerinin hava saldırısında şehit olan bu iki komutanı saygıyla andı.

Dr. Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, bu sabah (Çarşamba) Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve heyeti, ziyaretlerinin ikinci gününde (Perşembe) Irak'ın kutsal şehirlerinde yer alan türbeleri ziyaret edecek ve ziyaretlerin ardından Basra'ya geçecek.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin bildirdiğine göre, bu ziyarette iki ülke arasında çeşitli ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinin son durağı Erbil olacak.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ortak daveti üzerine Bağdat'a gitti.

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