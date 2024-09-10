İranlı doktorların yeni yöntemle kalp damarlarını açmadaki başarısı

Mesud Kasemi yaptığı açıklamada "Bu yeni teknoloji, bir yandan açık kalp ameliyatı riski taşıyan, bir yandan da damarları açılmadığı takdirde kalp ve beyin felçlerine maruz kalan hastalara büyük kolaylık sağlıyor." ifadesine vurgu yaptı

İranlı yetkili ayrıca "Yeni dönen elmas yöntemi, damarlardaki kalsiyum birikimini ameliyata gerek kalmadan ortadan kaldırmakta, bu yeni yöntemin sonucu eski yöntemlere göre çok daha iyi olup, yaylanma ameliyatını daha başarılı kılmakta ve bazı hastalarda açık ameliyatın önüne geçmektedir." ifadesine dikkat çekerek

"Gelişen cihazlar yardımıyla çalışan bu yöntem, dünyanın ileri ülkelerinde ortaya çıktıktan sadece iki üç ay sonra İran'a girmiştir." dedi.