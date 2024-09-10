Siyonist rejim, ABD Kongresi üzerinden Güney Afrika'ya baskı yapmaya çalışıyor

Axios, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'ye karşı savaşı sırasında Soykırım Sözleşmesinin ihlaline ilişkin davayı açık tutmak için kanıtlarını 28 Ekim'e kadar BM'nin yargı organına (UAD) sunması gerektiğini bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Bu bağlamda Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın açtığı davayla ilgili olarak İsrail’in Washington büyükelçiliğine ve ABD’deki tüm konsolosluklara gizli bir mesaj göndererek, İsrailli diplomatlara, ABD Kongre üyelerinden Güney Afrika'nın eylemlerini kınayan kamuya açık açıklamalar yapmalarını istemeleri talimatını verdi.

Axios’a göre, Washington’un, Rusya ve Çin etkisine karşı koymak için Pretoria ile ilişkilerini sürdürmek istediği için bunun gerçekleşmesi pek olası değil.